Zaccheroni: “Triste vedere il Milan così, anche i tifosi sembrano rassegnati”

MILANO – Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di MilanNews esprimendosi sulla situazione caotica che regna nella società meneghina: “Bisogna capire quali erano i rapporti interni alla dirigenza e sopratutto quali erano i patti iniziali. Bisogna rispettare i ruoli e le loro funzioni. La proprietà non mi sembra sia interessata a creare un ciclo, bensì a valorizzare il club per poi rivenderlo. Questo non è lo scenario migliore per fare calcio, la Roma per esempio è andata avanti per un po’ di tempo in una situazione simile, però c’è sempre stato un malcontento della tifoseria verso la società. Al Milan c’è una situazione di stand-by e lo vediamo anche dalle reazioni dei tifosi, che ormai non si arrabbiano più e accettano situazioni che in passato erano inaccettabili. E’ triste vedere il Milan così”.

