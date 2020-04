Zaccheroni: “Milan, il progetto dev’essere chiaro, ma i giovani non bastano”

MILANO – Contattato dai microfoni del sito ufficiale del Milan, in occasione del suo sessantasettesimo compleanno, Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha parlato “Il Milan mi sembra che voglia puntare sui giovani, ma i giovani vanno bene accanto a giocatori esperti, altrimenti è difficile ottenere grandi risultati. Penso che questa società debba spiegare bene il proprio progetto ai tifosi, che mi sembrano molto pazienti. La maglia del Milan pesa molto di più di quella dell’Inter, anche i giocatori di personalità li ho visti in difficoltà a gestire le pressioni, quindi immaginate i giovani”.

