Zaccheroni: “Leao? Bravo, ma deve maturare. Paquetà…”

MILANO – Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, durante una lunga intervista, Alberto Zaccheroni si è espresso anche su Lucas Paquetà e Rafael Leao: “Il brasiliano mi pare un ragazzo molto sensibile, che va sostenuto. E poi ci sono altre situazioni, anche di tipo tattico: una mezzala sinistra che gioca a destra, difficile che faccia bene. Personalmente non mi sento di bocciare Paquetà: mi pare di non averlo mai visto al suo posto in mezzo al campo. Leao? Arriverà in alto probabilmente, ha tanto talento, ma deve ancora maturare”.