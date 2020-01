Zaccheroni: “Il Milan può rientrare in Europa League”

MILANO – L’ex tecnico rossonero, Alberto Zaccheroni, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Il Milan ha certamente le carte in regola per rientrare in Europa League, non dimentichiamoci che questo gruppo con Gattuso è arrivato a un punto dalla qualificazione in Champions e sono arrivati anche altri giocatori. Il problema è che tutti i protagonisti stanno giocando al di sotto dei livelli di un anno fa. Questo è il problema. Il mio Milan? Beh, io avevo un gruppo maturo: magari poca quantità, ma alta qualità. Maldini e Costacurta andarono avanti ad alto livello. Boban, Donadoni, Weah, Seba Rossi, Albertini giocarono ancora, ma quella fu l’ultima grande impresa di un gruppo che non aveva bisogno di motivazioni ulteriori”.