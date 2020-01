Zaccheroni: “Ibra-Piatek? Coppia che non può funzionare, giusto tenere fuori il polacco”

MILANO – Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore rossonero Alberto Zaccheroni ha parlato anche d Zlatan Ibrahimovic: “Ha carisma e mentalità. E’ il tipo che dice ai compagni: ‘passami la palla che poi ci penso io’. Con Guardiola non poteva andare d’accordo, il gioco del tecnico spagnolo non fa per lui. Zlatan toglie pressioni alla squadra e con la sua esperienza sa gestire i momenti più delicati. Tuttavia, con la sua presenza qualcuno farà inevitabilmente fatica. In primis Piatek: se hai Ibra, il polacco non può giocare. E’ una coppia che non funzionerebbe”.