Yonghong Li: “Triste vedere la separazione fra il Milan e Boban”

MILANO – L’ex presidente del Milan, Yonghong Li, ha commentato, attraverso il proprio profilo Twitter, il la separazione fra il club rossonero e Zvonimir Boban: “Sono scioccato ma non sorpreso. E’ triste vedere Boban andarsene, ha fatto meraviglie da calciatore nel 1994 quando ha aiutato il Milan a vincere la Champions League. Gli auguro grandi successi per il futuro”.

