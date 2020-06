Viviano: “Donnarumma può diventare uno dei più forti nella storia del calcio italiano”

MILANO – Intervistato dalle frequenze di TMW Radio, Emiliano Viviano, portiere attualmente svincolato, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Gianluigi Donnarumma: “Se riuscirà a raggiungere e ad esprimere il massimo delle proprie potenzialità, lo ricorderemo come uno dei portieri più forti nella storia del nostro calcio. Una sorta di Buffon”.

SULLA RIPRESA DELLA SERIE A – “Mi aspettavo peggio, considerando anche che si gioca in un clima surreale. Ho visto chi ha perso poca filosofia, come l’Atalanta, che sembra non si sia mai fermata. Bello rivedere il calcio, ci restituisce un po’ di normalità”.

