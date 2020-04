Virdis: “Al Milan esperienza meravigliosa, la partita più bella fu un derby…”

MILANO – Pietro Paolo Virdis, ex centravanti rossonero, ha ripercorso le tappe principali della sua esperienza all’ombra del Duomo in un’intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV: “Giocavo a Udine e avevo fatto una buona stagione. Mi arrivò verso fine campionato la chiamata di Rivera, che era allora vicepresidente del Milan: fu una grande gioia. Lui mi raccontò che era stato fatto un sondaggio all’interno dello spogliatoio fra i giocatori di maggior valore e avevano fatto il mio nome. Quindi per me è stata l’occasione di ritornare in una squadra di alto rango. Non che l’Udinese in quel momento non lo fosse, anche perché aveva appena preso Zico, però il Milan era il Milan. La partita più bella? Quella che non dimenticherò mai è il derby del 2-0, poi anche quella di Napoli dove vincemmo 3-2 con due gol miei, che non ci diede la matematica sicurezza ma qualche certezza in più sulla vittoria dello Scudetto”.

