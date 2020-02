Vieri: “Ibra devastante, può giocare altri 3 anni. Spero rimanga al Milan”

MILANO – L’ex centravanti rossonero Christian Vieri, ospite della trasmissione ‘TikiTaka’, si è espresso su Zlatan Ibrahimovic: “E’ veramente devastante. Non sembra che abbia trentotto anni. Fisicamente è una belva e ha una mentalità come pochi. Ha entusiasmo, ha fame, riesce a trascinare i compagni. In Italia potrebbe tranquillamente giocare ancora tre o quattro anni ad alti livelli. I suoi trentotto anni non si vedono, il Milan ha grande bisogno di lui e spero che resti in rossonero anche per la prossima stagione”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live