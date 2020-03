Vieri contro Gazidis: “Si è comportato da vigliacco, Boban non è un pupazzo”

MILANO – L’ex centravanti rossonero Christian Vieri, si è duramente espresso, ai microfoni di TikiTaka, sulla situazione dirigenziale che sta vivendo il Milan, con l’addio di Boban che pare ormai inevitabile: “Boban ha fatto bene. Gazidis è andato a parlare con Rangnick quando lui non c’entra niente. Ma chi è Gazidis? Cosa fa? Ci sono Boban e Maldini per quel ruolo: loro si occupano della parte tecnica. Boban non poteva stare zitto, ha grande personalità e a differenza di altri non è un pupazzo. Gazidis ha fatto una vigliaccata, Boban non è uno stupido. Ha carattere e dice le cose in faccia. Perché Gazidis non ritorna all’Arsenal?”.

