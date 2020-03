Vierchowod: “Milan, la Coppa Italia può essere il grande obiettivo stagionale”. E sulle gare rinviate…

MILANO – Pietro Vierchowod, ex difensore che ha vestito sia la maglia del Milan che della Juventus, ha parlato della partita di domani ai microfoni di MilanNews: “I rossoneri dovranno fare di tutto per passare, perché la Coppa Italia può essere l’obiettivo principale della stagione, anche se sul campo della Juve sarà molto difficile vincere. Sarebbe comunque l’opportunità migliore per entrare in Europa, anche se bisogna fare i conti con avversari di un certo spessore. La Juve non lascia mai niente., anche se è impegnata in campionato e Champions League. Le partite rinviate? Per me è stata una stupidata. Non puoi rinviare sei partite e far disputare le altre. O fai giocare tutti o non fai giocare nessuno: per me la Lega non ci ha capito nulla”.

