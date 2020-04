Viduka svela: “Nel 2001 il Milan provò a prendermi, ma…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di ESPN, Mark Viduka, ex centravanti australiano che ha fatto le fortune del Leeds United, ha svelato di esser stato molto vicino al trasferimento al Milan: “Ho avuto la possibilità di andare a giocare in Serie A nel 2001, precisamente nel Milan. Fu quando col Leeds arrivammo in semifinale di Champions League. I rossoneri trattarono con la mia società, che chiese l’equivalente di 43 milioni di euro. Ci fu una trattativa, ma alla fine il Leeds non volle cedermi”.

