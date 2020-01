Verso Milan-Verona, più Leao di Rebic. In difesa conferma per Kjaer

MILANO – E’ indubbiamente l’uomo più in forma in casa rossonera: Ante Rebic, con tre gol nelle ultime due partite di campionato, ha regalato al Milan sei punti pesantissimi. Anche in Coppa Italia è stato protagonista, servendo l’assist a Bonaventura per la prima rete segnata contro il Torino. Tuttavia, stando a ciò che riferisce Tuttosport, il croato dovrebbe accomodarsi in panchina domenica con il Verona. Nel ballottaggio con Rafael Leao, infatti, il portoghese resta in vantaggio per affiancare Zlatan Ibrahimovic nel reparto offensivo. In difesa, invece, conferma per Simon Kjaer, anche a causa dei problemi fisici di Mateo Musacchio.