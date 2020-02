Verso Milan-Torino: le probabili formazioni

MILANO – Lunedì sera il Milan tornerà in campo a San Siro, ospitando il Torino per il posticipo della ventiquattresima giornata di campionato. Mister Pioli, stando a ciò che riferisce Sky Sport, sembra intenzionato a confermare in blocco la formazione che ha giocato giovedì in Coppa Italia contro la Juventus. Tra le fila granata, invece, ci sarà Bremer in difesa per sostituire lo squalificato Izzo. Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo.

