Verso Milan-Roma: la probabile formazione rossonera

MILANO – Archiviata la vittoria sul Lecce, il Milan ha iniziato a prepararsi per la prossima partita di campionato, in programma domenica pomeriggio a San Siro contro la Roma. Mister Pioli dovrà ancora fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, ma spera di poter recuperare Simon Kjaer. Il danese oggi ha svolto lavoro differenziato, ma proverà a stringere i denti per essere almeno convocato. Al momento, comunque, Matteo Gabbia resta nettamente favorito per una maglia da titolare in difesa accanto ad Alessio Romagnoli. Per il resto, dovrebbe essere confermata la formazione che tre giorni fa ha travolto il Lecce al Via del Mare. Di seguito, le probabili scelte del tecnico rossonero.

(4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura, Rebic. All.Pioli.

