Verso Milan-Juventus, le probabili formazioni

MILANO – Si avvicina a grandi passi il calcio d’inizio di Milan-.Juventus, in programma domani sera per il primo round della semifinale di Coppa Italia. Stefano Pioli sembra intenzionato a confermare il 4-2-3-1 proposto nel derby, con Ibrahimovic in attacco e, alle sue spalle, Calhanoglu, Rebic (in ballottaggio con Leao) e Castillejo. In difesa potrebbero essere rilanciati Calabria e Musacchio, mentre a metà campo giocheranno Bennacer e Kessié. Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, C. Ronaldo. All. Sarri.