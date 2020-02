Verso Milan-Genoa, Pioli pensa ad un po’ di turnover

MILANO – Stando a ciò che riferisce SportMediaset, mister Stefano Pioli starebbe pensando di fare un po’ di turnover nella sfida di campionato in programma domenica contro il Genoa, in un San Siro senza pubblico. Tre giorni più tardi, infatti, ci sarà il fondamentale ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus e il tecnico rossonero è chiamato inevitabilmente a gestire le energie della squadra. Contro il Genoa di sicuro non ci sarà Donnarumma, il quale sta recuperando dal problema alla caviglia e potrebbe rientrare proprio con la Juve. Inoltre, potrebbe essere concesso un po’ di riposo ad Andrea Conti e Hakan Calhanoglu. Confermatissimo, invece, Zlatan Ibrahimovic come punta d’attacco.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...