Verso Milan-Genoa: i precedenti di Ibra contro il Grifone

MILANO – Contro il Genoa mister Pioli pare intenzionato a fare un po’ di turnover in vista della sfida di Coppa Italia, ma chi non riposerà di sicuro è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, chiamato agli straordinari, sarà di nuovo il terminale offensivo del 4-2-3-1 rossonero. I precedenti contro il Grifone sorridono a Ibra che, nella sua carriera, lo ha già affrontato per otto volte tra campionato e Coppa Italia, senza mai perdere. Tre pareggi e cinque successi, conditi da quattro reti e cinque assist.

