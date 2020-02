Verso Milan-Genoa, Donnarumma potrebbe esserci

MILANO – Gianluigi Donnarumma, portierone rossonero che oggi compie 21 anni, potrebbe esserci contro il Genoa. Infortunatosi nel secondo tempo di Fiorentina-Milan, Gigio si è sottoposto a degli accertamenti e sta provando a recuperare per la sfida in programma domenica a San Siro. Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato il giornalista Emanuele Baiocchini: “Ieri Donnarumma si è sottoposto a terapie per cercare di recuperare in tempo. Vuole esserci contro il Genoa. Per quanto riguarda il futuro, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2021, l’estate prossima sarà molto calda per lui. Il Milan cercherà il rinnovo del contratto, ma se non dovesse trovarlo diventerebbe quasi impossibile trattenerlo, per non perderlo poi a parametro zero”.

