Verso Milan-Genoa: ballottaggio in difesa fra Gabbia e Kjaer

MILANO – In vista di Milan-Genoa, in programma domenica alle 15 per il recupero del ventiseiesimo turno di campionato, mister Pioli potrà contare su Simon Kjaer. Il difensore danese, vittima di un infortunio nelle scorse settimane, ha ormai pienamente recuperato e tornerà a disposizione proprio contro i rossoblu. Tuttavia, la sua presenza non è scontata, poiché è apertissimo il ballottaggio con Matteo Gabbia, il quale ha convinto sia contro il Toro che contro la Fiorentina. Nei prossimi giorni il tecnico rossonero deciderà chi dei due mandare in campo, per affiancare Alessio Romagnoli.

