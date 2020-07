Verso Lazio-Milan – Pioli: tentazione Ibrahimovic dal primo minuto

MILANO – Manca davvero poco al calcio d’inizio di Lazio-Milan. Stefano Pioli però deve ancora decidere chi far scendere in campo dal primo minuto in attacco e secondo quando riporta Sky Sport, le quotazioni di Zlatan Ibrahimovic sono in forte rialzo, rispetto a Leao. Il portoghese dopo la buona con la SPAL sembrava destinato ad una maglia da titolare, ma la possibilità di schierare lo svedese starebbe tentando, e non poco, la guida tecnica del diavolo. Ovviamente Ibra non ha i novanta minuti nelle gambe e quindi la possibilità di una staffetta in attacco non è un’ipotesi, ma una certezza. Chi invece sembra destinato ad andare in panchina, e forse entrare a match in corso, è Ante Rebic. Il croato a Ferrara è sembrata stanco e infatti la sua è stata una prestazione opaca.

