Verso Lazio-Milan – Pioli: “Domani servirà una squadra fresca”

MILANO – Stefano Pioli ha preso parte alla canonica conferenza stampa pre-partita, alla vigilia di Lazio-Milan. gara importantissima per le ambizioni di entrambe le società. Ecco le parole dell’allenatore rossonero, da Milanello.

E’ migliorato l’atteggiamento in fase difensiva?

«A me gli unici dati che interessano sono le occasioni create e i tiri effettuati, oltre ovviamente a quanto concediamo agli avversari. La squadra ha il giusto atteggiamento, la fase offensiva ormai fa parte del nostro d.n.a. A Ferrara dovevamo certamente finalizzare le tante occasioni, questo deve essere un monito per le prossime partite, perché saranno più difficili».

L’apporto di Simon. Kjaer

«I grandi numeri ti dico tante cose, Kjaer in coppa con Romagnoli ha reso molto, è una coppia molto intelligente che sa comunicare bene. Con loro abbiamo avuto dei buoni risultati, credo però che se lavori bene davanti aiuti i difensori e loro rendono meglio».

Il Milan e le piccole.

«In Serie A non ci sono partite facili, non c’è una squadra non motivata o senza la determinazione per vincere. Noi dobbiamo affrontarle tutte con grande voglia, mancano tante partite alla fine del campionato, e tutto in pochi giorni. Ogni partita vale molto, dobbiamo credere in noi stessi».

La tente assenze della Lazio.

«La Lazio è una squadra molto forte, che viene da due rimonte. Domani non avranno Immobile e Caicedo, ma ci sarà Correa. Sarà una gara molto complessa, anche dal punto di vista tattico».

Le prossime tre partite che aspettano il Milan.

«Siamo concentrati su domani, poi penseremo alla Juventus e poi al Napoli. Dobbiamo fare il meglio possibile, la classifica davanti a noi è corta, così come lo è dietro. Non dobbiamo sprecare energie mentali».

Le condizioni di Ibra.

«Credo che nemmeno lui sappia con precisione quanti minuti ha nelle gambe, In questo periodo la condizione migliora solo giocando. ieri si è allenato bene e spero di potergli mettere più minuti possibili nelle gambe domani».

Secondo trasferta in pochi giorni.

«Gli impegni sono tutti ravvicinati, questo è il calendario e ci stiamo abituando. Sono sicuro di avere una squadra pronte per domani».

La gara d’andata con i biancocelesti.

«Siamo una squadra diversa rispetto al girone d’andata. Molte cose sono cambiate, ma noi domani dobbiamo restare compatti, lucidi e capire i momenti della partita. La Lazio è una squadra completa che continua ad essere in corsa per lo scudetto, Ma noi abbiamo fiducia nei nostri mezzi».

Castillejo e gli altri non la meglio.

«Visto il periodo, giocando ogni tre giorni, è normale avere delle difficoltà. Valuterò bene nell’allenamento di questa sera chi schierare domani».

Cosa le è rimasto dei suoi anni alla Lazio?

«Sia la soddisfazione per il primo anno, quello era una Lazio speciale, Giocavamo un calcio spettacolare, un bell’ambiente pieno di entusiasmo e passione, con la delusione della finale di Coppa Italia. Però c’è anche l’amarezza per come è finita l’anno seguente, poteva andare diversamente».

Può essere il momento di Leao?

«Ogni calciatore del Milan deve vivere ogni partita come se fosse il suo momento. Leao sta facendo bene, Ma preferisce giocare più fuori area, farò con calma le mie scelte per domani.

Paquetà di nuovo titolare?

«In ogni partita servirà una squadra fresca, non mi posso far condizionare dalle partite precedenti».

