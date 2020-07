Verso Lazio-Milan – Inzaghi, allarme rosso: anche Lazzari in dubbio

MILANO – Simone Inzaghi in conferenza stampa, alla vigilia di Lazio-Milan, ha fatto il punto sui tanti infortunati e acciaccati della rosa biancoceleste: «Lazzari questa mattina era un po’ affaticato e non ha fatto allenamento, però è convocato». Una possibile assenza che si ad aggiungere a quelle di Immobile e Caicedo. Così come Marusic, Luiz Felipe e Leiva non ci saranno. Anche Cataldi è in forte dubbio per la gara contro i rossoneri. Nonostante l’importanza dell’incontro in programma domani, Simone Inzaghi sarà molto condizionato sulla scelta dell’undici titolare. discorso diverso per Pioli, che dovrà fare a meno ,sì, di Musacchio e Castillejo, ma può contare sul recupero di Ibrahimovic.

