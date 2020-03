Verso Juve-Milan, in forte dubbio la presenza di Buffon

MILANO – Domani sera il Milan farà visita alla Juventus per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Tra le fila bianconere, potrebbe non esserci Gianluigi Buffon, vice di Szczesny che viene schierato titolare da Sarri proprio nelle partite di Coppa. Stando a ciò che riferisce Tuttosport, l’esperto portiere avrebbe accusato una leggera lombalgia che, attualmente, mette a rischio la sua presenza. Qualora non dovesse farcela, verrebbe sostituito proprio dal collega polacco.

