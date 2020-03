Verso Juve-Milan: Calabria al posto di Theo, davanti spazio a Leao

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, Emanuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione in casa rossonera in vista della sfida di Coppa Italia con la Juventus: “‘Il ritorno della semifinale è alle porte. Il Milan tiene tanto alla Coppa Italia, sia per i tifosi, sia per dare un segnale di rinascita. E’ un trofeo che i rossoneri non vincono da molti anni e garantisce la partecipazione all’Europa League. Non ci saranno però Theo, Castillejo e Ibra. Nel ruolo di terzino sinistro più probabile Calabria che Laxalt, possibile occasione anche per Paquetà e Rafael Leao“.

