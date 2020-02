Verso il derby, Collovati: “Inter più forte, il Milan ruota attorno a Ibra”

MILANO – Fulvio Collovati, ex difensore di Inter e Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare del derby meneghino che si disputerà domenica sera al Meazza: “Sembra che la bilancia pensa nettamente verso i nerazzurri, ma il Milan con Ibrahimovic ha le sue possibilità. L’Inter è favorita ed è reduce dal successo con l’Udinese, dove ha sofferto per sessanta minuti ma poi ha vinto. Conte ha i giocatori in grado di decidere le gare, a differenza dei rossoneri che possono contare soprattutto su Ibra. All’Inter ci sono Barella, Eriksen, Brozovic, Lukaku. Mentre nel Milan l’impressione è che tutto ruoti intorno a Zlatan, che è comunque una presenza importante e che galvanizza i compagni. Tuttavia parliamo sempre di un derby, per cui non si può escludere”.

