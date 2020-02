Verso il derby – A rischio la presenza di Handanovic

MILANO – Tra sei giorni andrà in scena, alla Scala del Calcio, il derby meneghino fra Milan e Inter, valido per la ventitreesima giornata di campionato. Samir Handanovic, portiere e capitano nerazzurro, potrebbe non essere a disposizione di Antonio Conte. A causa di una botta alla mano rimediata in allenamento, il bosniaco ha già saltato la partita di ieri sera contro l’Udinese. Come riferisce l’Inter, è stato svolto un esame che ha evidenziato “un’infrazione al quinto dito”. La presenza di Handanovic nella stracittadina, quindi, è in forte dubbio. Qualora non riuscisse a recuperare, al suo posto giocherebbe Padelli.

