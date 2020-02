Ventola: “Inter più forte sulla carta, ma il derby è imprevedibile…”

MILANO – L’ex centravanti dell’Inter, Nicola Ventola, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dicendo la sua sul derby di Milano: “L’Inter sta andando bene e si può giocare lo Scudetto fino alla fine. Stasera si affrontano due squadre che hanno obiettivi diversi, ma hanno la mentalità giusta per creare un grande spettacolo. Sulla carta l’Inter ha qualcosa in più, però nel derby è difficile dire chi sia favorito: non sempre vince la squadra più forte. La stracittadina è una sfida diversa da tutte le altre”.