Venerato: “Milik vuole lasciare il Napoli. Milan? Per ora nessuna offerta”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Sportiva’, il giornalista Ciro Venerato, il quale segue da molto vicino le vicende in casa Napoli, ha confermato la volontà di andare via da parte di Milik, centravanti polacco seguito dal Milan: “Mi è arrivata una notizia direttamente dal Napoli: finora non è giunta alcuna telefonata da parte del Milan per l’attaccante polacco. C’è da dire comunque che il nome dell’attaccante circola a Milanello. Inoltre, Milik vuole lasciare il Napoli“.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live