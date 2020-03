Venerato: “Boban e Maldini non mi entusiasmano, ma meritano rispetto”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Ciro Venerato si è espresso sulla delicatissima situazione societaria che sta vivendo il Milan: “Non trovo corretto il modo in cui si è mosso Gazidis. Boban e Maldini da dirigenti non mi hanno mai particolarmente convinto, ma entrambi meritano rispetto per quello che rappresentano. Poi sento parlare di modello Lipsia per il Milan, mi vengono i brividi…”.

