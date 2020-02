MILANO – Intervenuto a Inter Tv, Matias Vecino si è espresso sul derby vinto per 4-2 contro il Milan: “Nel secondo tempo siamo stati subito aggressivi e abbiamo indirizzato la partita in nostro favore. Io vivo il derby in una maniera molto speciale. Non so perché, ma sento una carica in più. Mi porta fortuna giocare contro il Milan. Stiamo andando forte e speriamo di continuare così. Sono molto felice di aver segnato di nuovo in una partita importantissima”.