Van Basten sullo scudetto del ’90: “Ci fu rubato, una vera porcheria”

MILANO – Marco Van Basten, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sette’, inserto del Corriere della Sera, ha parlato anche del campionato vinto dal Napoli nella stagione ’89/’90: “Lo sanno tutti che ci rubarono quello scudetto. Ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dirlo. Prima la sceneggiata di Bergamo, con la moneta in testa ad Alemao e il massaggiatore del Napoli che gli dice di simulare un trauma. Poi la nostra sconfitta a Verona. Ci fu un’imboscata, con un arbitro come Lo Bello che fece di tutto per farci perdere e fischiò in maniera scandalosa. Un lavoro fatto bene. Da chi? Dal sistema del calcio italiano, che aveva interesse a mandare due squadre in Coppa dei Campioni. Tutti sapevamo che eravamo favoriti per rivincere, ma aggiungere un’altra squadra conveniva a tutti. Fu una vera porcheria”.

