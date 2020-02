Van Basten: “San Siro? Oggi bisogna avere uno stadio di proprietà”

MILANO – Nell’intervista concessa al settimanale ‘Sette’ del Corriere della Sera, Marco Van Basten si è espresso anche sulla possibilità che Milan e Inter lascino San Siro: “Mi dispiace molto. E’ lo stadio che ho amato di più nella mia carriera, era come una seconda casa per me. Ma un grande club deve avere lo stadio di proprietà: nel calcio odierno funziona così”.

