Van Basten, che stoccata al Milan: “Prima dominava, ora lotta per sopravvivere…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di ‘Fanpage.it’, Marco Van Basten, leggenda del Milan, ha rilasciato dure dichiarazioni sulla situazione attuale del club rossonero: “Non seguo molto il calcio italiano, ma posso dire che il Milan in cui ho giocato io ha dominato nel mondo, mentre quello di oggi sta lottando per sopravvivere. Mi sembra una differenza non da poco. Credo però che l’Uefa dovrebbe fare in modo chele società si avvicinino le une alle altre, non che siano sempre più diverse per valore delle rose, come invece è avvenuto progressivamente negli ultimi venticinque anni. Le differenze stanno diventando troppo grandi e sarà sempre più difficile colmarle”.

