Van Basten: “A Milano mi sentivo parte di una famiglia”

MILANO – Marco Van Basten, leggenda rossonera tre volte vincitore del Pallone d’Oro, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, parlando della sua esperienza al Milan: “Mi sentivo come se facessi parte di una grande famiglia. Insieme abbiamo vissuto una vita intera. Mi avete visto nascere, come giocatore e come uomo. Mi avete visto crescere. E purtroppo avete visto la fine della mia carriera. Ero convinto che sarei durato per sempre, dicevo ai miei compagni che avrei smesso a trentotto anni. L’addio al calcio? All’inizio non capivo, ero troppo concentrato sul mio stare male. Mi chiedevo perché quella sofferenza dovesse toccare proprio a me. Non ho mai trovato una risposta…”.

