Valentini: “Bisognava giocare a porte chiuse, manca equilibrio”

MILANO – Antonello Valentini, ex dirigente della Figc, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della situazione creatasi nel campionato di Serie A dopo le sei partite rinviate nella ventiseiesima giornata: “C’è un latitante in giro, che è il buonsenso. Si sono accumulati diversi errori e incomprensioni, è prevalso l’interesse di parte rispetto a quello generale. Purtroppo è saltato quell’equilibrio che è sempre stato precario tra anima sportiva e commerciale. Il presidente della Lega Calcio, dopo aver preso la decisione di far giocare le 6 partite a porte chiuse, doveva mantenere quella posizione”.

