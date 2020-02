Under vuole lasciare la Roma, Milan pronto a trattare

MILANO – Il primo rinforzo rossonero per la prossima stagione potrebbe essere Cengiz Under. L’esterno turco, seguito già da tempo dal Milan, vuole lasciare la Roma. A riferirlo è il portale calciomercato.com, secondo cui il giocatore avrebbe già deciso di trasferirsi al termine della stagione, comunicando la scelta al suo entourage, che avrà il compito di trovargli una nuova sistemazione. L’interesse del Milan è molto forte e, dal canto suo, il classe ’97 gradirebbe il passaggio all’ombra del Duomo. Nelle prossime settimane potrebbe quindi essere intavolata una trattativa fra Milan e Roma.

