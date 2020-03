Ufficiale – Si gioca solo a porte chiuse

MILANO – Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha firmato il decreto che impone, fino al 3 aprile, di far svolgere gli eventi sportivi senza pubblico. Il campionato riprenderà, di conseguenza, a porte chiuse. Tuttavia, saranno sospesi gli eventi sportivi all’interno delle cosiddette ‘zone rosse’, colpite maggiormente dal coronavirus. Inoltre, c’è l’obbligo di controlli per i tesserati, gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori.

