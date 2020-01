Ufficiale – Matteo Politano va al Napoli

MILANO – Per alcuni giorni il nome di Matteo Politano è stato in cima alla lista dei desideri per il Milan, tanto da aver raggiunto anche un accordo di massima col giocatore. Tuttavia, la trattativa con l’Inter non è mai decollata e l’esterno classe ’93, dopo esser stato ad un passo dalla Roma, è stato ufficialmente acquistato dal Napoli. L’affare è stato definito in prestito con diritto di riscatto e la società partenopea ha dato l’annuncio sul proprio sito internet. Sempre il Napoli è ad un passo dall’ufficializzare anche l’arrivo di Ricardo Rodriguez.