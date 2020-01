MILANO – Dopo aver visto sfumare la trattativa per Antonee Robinson, il Milan ha deciso di riportare alla base Diego Laxalt. L’esterno uruguayano era stato ceduto in prestito al Torino la scorsa estate, adesso torna all’ombra del Duomo per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Il club rossonero lo ha comunicato sul proprio sito internet: “AC Milan comunica il rientro anticipato dal prestito al Torino FC di Diego Sebastián Laxalt. Bentornato Diego!”.