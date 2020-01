Ufficiale – Lautaro Martinez salterà il derby

MILANO – Brutte notizie per l’Inter di Antonio Conte. Lautaro Martinez, espulso contro il Cagliari per proteste, è stato squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate di campionato. Di conseguenza, l’attaccante argentino salterà non solo la partita con l’Udinese di domenica prossima, ma anche il derby contro il Milan in programma il 9 febbraio. Nelle fila rossonere, invece, c’è un solo squalificato: Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino dovrà scontare un turno, quindi salterà soltanto la gara con il Verona.