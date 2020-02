Uefa, Uva: “City? Le regole vanno rispettate, anche il Milan è stato escluso dalle coppe”

MILANO – Michele Uva, vice presidente dell’Uefa, ha commentato a Radio Rai 1 dell’esclusione del Manchester City dalle coppe europee per i prossimi due anni: “Tutti devono rispettare le regole, se uno non lo fa non fa parte del sistema. Non voglio soffermarmi sul Manchester City, spetta all’organo indipendente di giustizia. Non posso entrare nel merito di quello che decide la camera giudicante. Anche il Milan e altri club sono stati esclusi dalle coppe, altre società sono sotto il settlement agreement. Ripeto, le regole ci sono per essere rispettate da tutti i club”.

