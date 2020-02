Uefa, Rosetti fa chiarezza: “Ecco quando deve intervenire il Var”

MILANO – Il Presidente del comitato arbitrale Uefa, Roberto Rosetti, si è espresso sul Var con alcune dichiarazioni riportate dal portale TMW: “Riteniamo che il Var sia un progetto fondamentale per il calcio e la sua crescita. Sono molto contento che d’ora in poi verrà utilizzato anche in Europa League: aiuterà molto gli arbitri a prendere decisioni corrette in partite importanti. Siamo soddisfatti di come la tecnologia sia stata utilizzata finora in Champions League. In 108 partite, solo 27 decisioni sono state corrette dal Var: è stata modificata la scelta iniziale solo in una partita su quattro, a dimostrazione della bravura degli arbitri. Vorrei sottolineare ancora una volta che il Var interviene solo in caso di errori chiari ed evidenti, non in situazioni controverse”.

