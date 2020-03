Uefa, cambia il fuorigioco? L’idea di Ceferin

MILANO – Il Presidente dell’Uefa, Alexander Ceferin, ha esposto ai microfoni di Sky Sports l’idea di apportare delle modifiche alla regola del fuorigioco in Champions ed Europa League: “Un centimetro di fuorigioco non può essere fuorigioco. Non è questo il significato della regola. Deve essere un errore evidente a far intervenire il Var. Stiamo pensando a delle linee più spesse per valutare il fuorigioco: sono essenziali e non sono disegnate in modo soggettivo. Altrimenti rischi per un centimetro di rovinare la stagione di un club. Inoltre, per me anche il fallo di mano è un problema che va risolto al più presto. Ma non so cosa fare in merito. Ne stiamo discutendo molto in cerca di nuove soluzioni”.

