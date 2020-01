Udinese, Gotti: “Per giorni non ho digerito la sconfitta contro il Milan”

MILANO – Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, in conferenza stampa è tornato a parlare della sconfitta di domenica scorsa contro il Milan: “Per me è stata difficile da digerire. Non sono riuscito a smaltire l’amarezza per diversi giorni. Il calcio è stato beffardo nei nostri confronti, ma mi auguro che nel corso della stagione anche noi possiamo giovare di una situazione di questo tipo. Non credo comunque che la partita di San Siro abbia avuto strascichi sui miei calciatori. Li ho visti tutti bene questa settimana, cosa non scontata a pochi giorni dalla fine del mercato”.