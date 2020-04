Trezeguet: “Contro il Milan il gol più emozionante della mia carriera”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata sui canali socia ufficiali della Juventus, David Trezeguet, ex centravanti francese del club bianconero, ha parlato dei gol più emozionanti della sua carriera: “Quello nel derby col Torino segnato al 94′ nel 2007 è stato molto importante. Ma il gol emotivamente più forte l’ho segnato a San Siro contro il Milan nel 2005; ci ha fatto ottenere una vittoria determinante per lo Scudetto, contro un avversario fortissimo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live