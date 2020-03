Trevisani: “Leao? Discontinuo ma forte, può essere utile al Milan”

MILANO – Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha parlato del periodo che sta attraversando Rafael Leao, relegato costantemente in panchina: “Pensavo che ci sarebbe stato un po’ di spazio per Leao in Coppa Italia, ma la gara è stata rinviata. Il portoghese è un giocatore molto forte, seppur discontinuo e giovane, ma se fossi il Milan non lo scarterei. Può essere un giocatore in grado di affiancare Ibrahimovic e di far rifiatare Rebic. Insomma non è un giocatore a cui chiuderei la porta”.

