Trevisani: “Derby? Inter più forte e favorita, ma occhio a Ibra…”

MILANO – Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport: “Ibra sposta tutto di questo derby. La sua presenza è uno stimolo in più per i compagni ed una grossa preoccupazione per gli avversari . Il Milan credo che lo manderà in campo anche se non sarà al 100%, perché è troppo importante per questa partita. L’Inter è favorita dalla classifica, dalle quote dei bookmakers, perché è più forte, ma è un derby e può accadere di tutto. Ad esempio Lazio e Roma quest’anno fanno due campionati diversi, eppure entrambe le stracittadine sono terminate 1-1”.

