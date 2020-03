Tovalieri: “Pioli merita la conferma, ma bisogna dargli una squadra competitiva”

MILANO – Intervistato da TMW Radio, l’ex calciatore Sandro Tovalieri ha parlato anche di Milan, soffermandosi su mister Pioli: “Mi spiace che Pioli che venga messo continuamente in discussione. E’ dura lavorare sapendo che il club sta parlando con qualcun altro. Lo scorso anno Gattuso ha fatto benissimo, ha sfiorato la Champions League e io lo avrei confermato, anche perché conosce l’ambiente. Secondo me Pioli meriterebbe di restare, ma bisogna dargli una squadra competitiva, per fargli dimostrare che ci sa fare”.

