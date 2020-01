Toro, Mazzarri: “Con l’espulsione di Rebic avremmo parlato di un’altra partita”

MILANO – Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha analizzato la sconfitta col Milan ai microfoni del canale televisivo granata: “I ragazzi sono stati eccezionali. La paura dopo il 7-0 subito contro l’Atalanta ci aveva destabilizzato per alcuni giorni, ma si è vista solo nei primi minuti. Poi abbiamo iniziato a giocare bene, abbiamo fatto un’ottima gara sotto molti punti di vista. La prova più brutta l’hanno fatta gli arbitri, compreso chi era al Var. Non si può non espellere Rebic dopo una gomitata del genere. Probabilmente, con l’espulsione, avremmo parlato di un risultato molto diverso”.